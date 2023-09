"Niemoralna propozycja". Lewandowski o aferze premiowej, oberwał też PZPN

Robert Lewandowski udzielił wywiadu Eleven Sports i serwisowi Meczyki. Kapitan reprezentacji Polski i czołowy strzelec FC Barcelona po kilku miesiącach postanowił wrócić w rozmowie z dziennikarzem Mateuszem Święcickim do sprawy tzw. afery premiowej, która rzuciła się cieniem na występy "Biało-Czerwonych" na mundialu w Katarze. Piłkarz przedstawił całościowo swoją wersję zdarzeń, wskazał moment, w którym w jego głowie zapaliła się czerwona lampka oraz określił to, czy naprawdę doszło do kłótni o pieniądze pomiędzy kadrowiczami. W wywiadzie padły też znaczące słowa o PZPN.