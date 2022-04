Niemieckie źródła potwierdzają. Lewandowski może odejśc do Barcelony

Przypomnijmy: jako pierwsza o pomyślnych rozmowach na linii "Lewy" - "Duma Katalonii" doniosła redakcja "TVP Sport". Niedługo później Interia potwierdziła te doniesienia. Sebastian Staszewski poinformował, że nasz napastnik może związać się z hiszpańską ekipą trzyletnim konraktem.

Lewandowski odejdzie do Barcelony?

Cała sprawa odbiła się w światowych mediach szerokim echem. Nie tylko z uwagi na sam kierunek transferu, ale i fakt, że negocjując z nowym pracodawcą Lewandowski formalnie naruszałby przepisy. Tyle, że faktycznie są one "martwe". Cały czas zagadką pozostawał również fakt, iż żadna z niemieckich redakcji nie odniosła się do tych plotek. We wtorek się to jednak zmieniło.

"Sky Sports", powołując się na własne źródła potwierdził, że do transferu może dojść już latem. - Możemy potwierdzić rozmowy między sztabem Lewandowskiego a klubem - przekazano. Jak poinformowano, cała sytuacja może poważnie irytować działaczy z Monachium, którzy z pewnością woleliby uniknąć, by temat ewentualnego transferu wyciekł do mediów.

Co ciekawe, podkreślono także, że "Lewy" jest mocno niepewny swojej pozycji w Bayernie Monachium. - To będzie dla klubu wielki problem - wieszczy dziennikarz.

Lewandowski i jego ekipa już we wtorek rozegrają bardzo ważny, rewanżowy mecz 1/4 finału Ligi Mistrzów z Villarreal CF. W pierwszym spotkaniu, w Hiszpanii przegrali 0-1. Początek o 21:00.

