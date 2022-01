Przed Bayernem Monachium decydująca faza sezonu - klub zmierza powoli w stronę kolejnego mistrzostwa Niemiec i ponownego potwierdzenia swojej krajowej dominacji. Ma jednak tylko sześć punktów przewagi nad drugą Borussią Dortmund i wciąż musi uważać, by nie popełniać zbyt wiele błędów.

Niebawem "Gwiazda Południa" wróci także do zmagań w Lidze Mistrzów - jej rywalem będzie austriacki Red Bull Salzburg. Pierwszy mecz między tymi zespołami w 1/8 finału LM zaplanowany jest na 16 lutego - i dobrze by było, aby do tego czasu Bayern był pewien przyszłości kilku swoich zawodników.



Bundesliga. Bayern Monachium i Robert Lewandowski dojdą do porozumienia. Mueller i Neuer też zostaną w klubie

Jak informuje dziennikarz Maximilian Koch z "Abendzeitung", monachijczycy - na swoje szczęście - powinni niebawem rozwiać wszelkie wątpliwości co do kilku najważniejszych graczy. Według jego informacji ekipa z Bawarii i Robert Lewandowski są blisko porozumienia co do przedłużenia kontraktu, co powinno zatrzymać karuzelę transferowych doniesień dotyczących Polaka.



Padła nawet dokładna data, do kiedy ma obowiązywać nowa umowa "Lewego" - snajper związałby się z Bayernem co najmniej do czerwca 2025 roku. Jego obecny kontrakt ważny jest do czerwca 2023 r.



W identycznej sytuacji mają się znaleźć również Thomas Mueller oraz Manuel Neuer - obaj zawodnicy, tak samo jak Lewandowski, mają umowy do końca kampanii 2022/2023 i podobnie jak Polak mieliby zostać na Allianz Arena o dwa lata dłużej. Porozumienie w ich sprawie również jest na ostatniej prostej.



Niedawno zapadła za to decyzja o rozstaniu Bayernu z Niklasem Suele - gracz na pewno odejdzie z klubu latem, a jedyną niewiadomą pozostaje to, z jakim zespołem się zwiąże.



Bundesliga. Robert Lewandowski ma szansę na pobicie rekordu wszech czasów

Robert Lewandowski w Bayernie gra od 2014 roku, w samej Bundeslidze zaś od 2010 roku, kiedy to trafił do Borussii Dortmund. Prolongata kontraktu z Bayernem z całą pewnością zwiększa szansę "Lewego" na to, by w przyszłości pobił rekord 365 goli Gerda Muellera i został najskuteczniejszym napastnikiem w dziejach niemieckiej ekstraklasy.