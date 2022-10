Niemieckie media: Bayern wrócił do formy, zasłużony trener wskazuje następcę Lewandowskiego

Po świetnym starcie sezonu Bayern zaliczył ligową zadyszkę i w czterech meczach poprzedzających przerwę reprezentacyjną zdobył tylko 3 punkty. Mecz z Bayerem zdecydowanie poprawił humory w stolicy Bawarii, wynik w nim już w 3. minucie otworzył Leroy Sane, co poniekąd bardzo rozbawiło Juliana Nagelsmanna.

Reklama

- To może trochę dziwne, ale przed meczem powiedziałem w szatni: Jeśli mamy szansę w 3. minucie, skorzystajmy z niej. Zrobiliśmy to i w naszej sytuacji to było niezwykle pomocne. Myślę, że broniliśmy bardzo solidnie. Kiedy widzę, jak chłopaki świętują obronę, czasami jest to dla mnie ważniejsze niż gole - stwierdził trener Bayernu w rozmowie z DAZN.

Kolejny świetny występ zanotował Jamal Musiala, który zdobył gola i zaliczył asystę przy wspomnianym wyżej trafieniu Sane. Młody Niemiec apeluje jednak przede wszystkim o chłodne głowy.

- W następnych kilku meczach musimy grać w ten sam sposób. Wróciliśmy teraz na nasz poziom i musimy go utrzymać i kontynuować. Wszyscy skupili się na nas i dlatego chcemy być jednością. Myślę, że wszyscy pokazaliśmy to dzisiaj, ale w Bayernie zawsze panuje duża presja - przyznał Musiala cytowany przez niemiecki oddział Sky Sport.

Doświadczony niemiecki trener: Thuram byłby dobrym następcą Lewandowskiego

W piątkowym spotkaniu wreszcie swojego premierowego gola na Allianz Arenie zdobył Sadio Mane. Dla Senegalczyka to było pierwsze trafienie od końcówki sierpnia i meczu z VfL Bochum. Zdaniem zasłużonego trenera, Klausa Toppmollera, Bayern powinien jednak mimo wszystko poszukać następcy Roberta Lewandowskiego w innym piłkarzu.

- Gdybym pracował w Bayernie, to spojrzałbym w stronę Marcusa Thurama z Borussii Mönchengladbach. To wysoki, piekielnie szybki, świetnie grający głową napastnik. I dodatkowo będzie dostępny bez kwoty odstępnego latem przyszłego roku - stwierdził w rozmowie z Kickerem były trener Hamburger SV, Bayeru Leverkusen czy Eintrachtu Frankfurt.

Thuram w tym sezonie już dał się we znaki Bawarczykom, strzelając im gola w zremisowanym 1:1 meczu 4. kolejki Bundesligi. Ogółem Francuz w tym sezonie zdobył w lidze 3 bramki i zaliczył 3 asysty, ustrzelił także hat-tricka w meczu Pucharu Niemiec. Jego kontrakt z Gladbach wygasa z końcem sezonu i jak na razie niewiele zapowiada, aby miał go przedłużyć.

Zdjęcie Marcus Thuram / AFP KERSTIN JOENSSON / AFP