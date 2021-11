Robert Lewandowski i Leo Messi to dwaj główni kandydaci do wygrania Złotej Piłki 2021. Głosowanie plebiscytu France Football zostało już zamknięte, ale wyniki Złotej Piłki 2021 poznamy w ostatni poniedziałek miesiąca. Do tego czasu, czekają nas spekulacje i komentarze na temat tego, kto powinien wygrać Złotą Piłkę 2021. W ostatnich dniach ponownie głos zabrał zdobywca Złotej Piłki 1990, Lothar Matthäus.



Złota Piłka 2021. Lewandowski czy Messi? Matthäus nie ma wątpliwości

- Chcę, żeby wygrał Robert Lewandowski wygrał Złotą Piłkę 2021, bo zasłużył na to już w zeszłym roku - mówi Lothar Matthäus w dzienniku "As". - W tym roku aż tak nie dominował, stawka jest bardziej wyrównana, ale Robert Lewandowski to mój faworyt do Złotej Piłki 2021 - dodaje laureat Złotej Piłki 1990.



Lothar Matthäus docenia też Karima Benzemę z Realu Madryt, który wymieniany jest jako kandydat do top 5 albo nawet top 3 Złotej Piłki 2021. - Karim Benzema ma szanse, też rozegrał dobry sezon. Pamiętajmy jednak, że nie wywalczył żadnego trofeum. Szybko odpadł z mistrzostw Europy, a jego Real przegrał walkę o mistrzostwo Hiszpanii z Atletico - przekonuje Lothar Matthäus.





Złota Piłka 2021. Kiedy gala i wyniki głosowania?

Złota Piłka 2021 zostanie wręczona w poniedziałek 29 listopada w Theatre du Chatelet w Paryżu. Zdobywca Złotej Piłki 2021 został wybrany na podstawie wyników głosowania 180 dziennikarzy z całego świata.