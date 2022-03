Robert Lewandowski jest w tym sezonie w znakomitej formie i niemal w każdy meczu trafia do bramki rywali. Polak udowodnił to również w spotkaniu Ligi Mistrzów, trzykrotnie pokonując bramkarza FC Salzburg i wydatnie przyczyniając się do tego, że Bayern rozbił austriacki zespół aż 7:1.

Polski snajper wciąż jednak nie przedłużył umowy z mistrzami Niemiec, a gra o jego podpis toczy się już od kilku miesięcy. To nie podoba się legendzie klubu ze stolicy Bawarii Mario Baslerowi, który w pomeczowym studiu w Sport1 w bardzo mocnych słowach wypowiedział się na ten temat.

- Jak bardzo chcesz się dowartościować? Cały czas mówią o nim tylko dobrze, pokazują, że chcą przedłużyć kontrakt, zarabia najwięcej. W Bayernie codziennie smarują mu tyłek. Do czego jeszcze się posuniecie? - grzmiał wyraźnie niezadowolony Basler.

Niemiec domaga się, by "Lewy" przedłużył kończący się w czerwcu 2023 roku kontrakt. Jego zdaniem nawet Gerd Mueller i Franz Beckenbauer nie mieli aż takiego poważania w klubie jak Polak i powinien się za to jakoś odpłacić.