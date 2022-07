Podczas tegorocznego letniego okna transferowego w ekipie Bayernu Monachium jest naprawdę gorąco. Krytykowany wcześniej przez wielu Hasan Salihamidzić pokazał klasę, ściągając na Allianz Arenę Ryana Gravenbercha, Noussaira Mazraouiego oraz przede wszystkim Sadio Mane.

Dodatkowo mistrzowie Niemiec zaciekle walczą także o pozyskanie Matthijsa de Ligta z Juventusu. A w tle rzecz jasna toczy się burza wokół Roberta Lewandowskiego.

Przypadkowi Polaka kilka słów w swoim felietonie dla "Sky Sport" poświęcił Lothar Matthaeus, stając w jego obronie, a przy okazji uderzając w Bayern Monachium.

Lothar Matthaeus uderza w Bayern Monachium. Tak broni Roberta Lewandowskiego

- Bayern z wdzięcznością przyjął to, że Mane i de Ligt ogłosili, przynajmniej wewnątrz swoich klubów, że chcą trafić do mistrza Niemiec. To zwykle przyspiesza transfer, ponieważ większość klubów stara się uzyskać rozsądną opłatę za zawodnika, który chce odejść. Robert Lewandowski zrobił to samo, a nawet publicznie wypowiedział się o FC Barcelona. Tu jednak Bayern nie pozwolił odejść zasłużonemu zawodnikowi za rozsądną cenę w wysokości około 40 mln euro. Ściąganie innych piłkarzy do Monachium w podobnych okolicznościach jest w porządku, ale spełnianie życzeń własnych zawodników nie. Szkoda - napisał legendarny niemiecki piłkarz.

Dodał, że obie strony popełniły wiele błędów, zwłaszcza komunikacyjnych, ale ma nadzieję, że ostatecznie uda im się znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Zaznaczył przy tym, że Robert Lewandowski to zawodnik, którego "ceni ponad wszelką miarę", będąc jego wielkim fanem.

