Niemieccy kibice nie wierzą w Roberta Lewandowskiego. Ale że aż tak bardzo?

Aż 48 procent czytelników jednego z największych niemieckich portali sportowych sport.de wskazało, że Lewandowski nie zdobędzie w swoim pierwszym sezonie w La Liga więcej niż 20 bramek. Kolejnych 38 proc. - że zatrzyma się w przedziale między 21 a 30 goli. To zaskakujące, bo przecież liczby Lewandowskiego z trzech poprzednich sezonów w Bayernie to: 34, 41 i 35.

Robert Lewandowski gorzej strzelał w swoich pierwszych sezonach w nowych klubach

Dały mu one oczywiście kolejne armaty dla najlepszego strzelca, podobnie jak we dwóch wcześniejszych sezonach w Bayernie. Kapitan reprezentacji Polski najlepszym snajperem Bundesligi aż siedem razy. Dwudziestu goli nie przekroczył tylko w dwóch ze swoich dwunastu sezonów spędzonych w Niemczech - najpierw w Dortmundzie (2010/11), a następnie w Monachium (2014/15). W tym pierwszym sezonie zdobył tylko osiem bramek, był głównie zmiennikiem Lucasa Barriosa. W drugim zaś - 17. I może dlatego niemieccy kibice, którzy wzięli udział w ankiecie na portalu sport.de uznali, że w Barcelonie Lewandowski też będzie miał problemy ze strzelaniem. Te dwa wspomniane przypadki miały miejsce wtedy, gdy rozgrywał swoje pierwsze sezony w klubach. Podobnie było, gdy trafił do Lecha Poznań latem 2008 roku.

W Hiszpanii Lewandowski ma większe szanse na swój rekord - zagra więcej spotkań

Tyle że Lewandowski robi swoje i po zaledwie czterech kolejkach La Liga ma już pięć bramek. Na dodatek trzeba pamiętać, że w Bundeslidze rywalizuje 18 zespołów, a w hiszpańskiej elicie - aż 20. To daje cztery dodatkowe spotkania w skali sezonu. Do 20 trafień, w tym tempie, Lewandowski ma szansę dojść jeszcze przed mundialem w Katarze, choć będzie to trudne - La Liga 9 listopada rozegra 14. kolejkę, a do gry wróci 30 grudnia.

Polski snajper z pewnością będzie chciał powalczyć o Trofeo Pichichi dla najlepszego strzelca La Liga. W poprzednim sezonie zdobył je Karim Benzema - zdobył 27 bramek. Rekordy należą tu oczywiście do Leo Messiego - ośmiokrotnego króla snajperów, autora 50 goli w sezonie 2011/12. Drugi wynik w historii ma Cristiano Ronaldo (48 trafień w sezonie 2014/15).

W latach 2009-2019 królowie strzelców La Liga wygrywali też "Złotego Buta" dla najlepszego snajpera w Europie: oprócz Messiego i Cristiano Ronaldo byli to także Urugwajczycy: Diego Forlan i Luis Suarez. W trzech ostatnich latach laury przypadały już innym graczom: najpierw Ciro Immobile, który na finiszu sezonu wyprzedził Lewandowskiego, a później już dwukrotnie Polakowi.