Niemiec zakpił z Lewandowskiego. Tuż przed debiutem. Ależ szpilka

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Robert Lewandowski jest już po oficjalnej prezentacji w Chicago Fire. Teraz czas na debiut. Z najświeższych informacji wynika, że pierwsze spotkanie w nowej drużynie kapitan reprezentacji Polski rozegra w nocy z czwartku na piątek o godz. 2.30 czasu polskiego. Rywalem "Strażaków" będzie Vancouver Whitecaps, gdzie występuje Thomas Mueller. Niemiec zdążył już zwrócić się do naszego rodaka.

Robert Lewandowski w jasnym stroju sportowym podczas konferencji prasowej Chicago Fire, mikrofon przed nim.
Robert LewandowskiAnadoluGetty Images

Po czterech sezonach spędzonych w Barcelonie Robert Lewandowski przeniósł się do Chicago Fire. We wtorek odbyła się jego oficjalna prezentacja oraz konferencja prasowa. Podczas spotkania z dziennikarzami 37-latek tłumaczył, dlaczego wybrał akurat tego pracodawcę.

Byłem pod wrażeniem tego, jak klub starał się o mnie i jak mu zależy. Począwszy od mojego pierwszego spotkania z trenerem w Barcelonie, pomysł na to, jak ma funkcjonować klub, jaki projekt przedstawili, nie mówiąc już o innych aspektach, jak stadion czy ośrodek treningowy - to zrobiło na mnie wrażenie. To dla mnie też był jeden z głównych czynników, żeby przyjść do Chicago - mówił.

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Wszystko wskazuje na to, że debiut Lewandowskiego w zespole Gregga Berhaltera nastąpi w czwartek o godz. 19.30 czasu lokalnego, czyli w nocy z czwartku na piątek o godz. 2.30 czasu polskiego. Chicago Fire zmierzy się z Vancouver Whitecaps, którego zawodnikiem jest Thomas Mueller.

Legenda Bayernu trafiła do MLS latem zeszłego roku. Obaj panowie występowali w klubie z Monachium przez wiele lat, zgarnęli w tym czasie aż dziewiętnaście trofeów. Niemiec zanotował dziesiątki asyst do Polaka, obaj stworzyli ofensywny duet, którego bał się cały świat.

Teraz przyjdzie im stanąć naprzeciwko siebie za oceanem. W ramach podgrzania atmosfery przed meczem Thomas Mueller umieścił w mediach społecznościowych nagranie, w którym zaczepił Roberta Lewandowskiego.

- W drodze do Chicago. Wreszcie rusza MLS. Mój stary przyjacielu, Robercie "Tomorrow-No-Goal-ski" (jutro bez gola - red.), nie mogę się doczekać, żeby cię zobaczyć i spotkać. Witaj w naszej lidze, do zobaczenia jutro! - powiedział, mając nadzieję, że lider kadry Jana Urbana nie zdobędzie bramki przeciwko jego zespołowi.

131-krotny reprezentant Niemiec występuje w kanadyjskim zespole od sierpnia 2025 roku. Do tej pory rozegrał w nim 31 spotkań. 14 razy trafił do siatki, a do tego dołożył siedem asyst.

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Robert LewandowskiJAYDEN MACKAFP
Thomas Muller
Thomas MullerJORIS VERWIJST / Orange Pictures / DPPI via AFPAFP
Thomas Mueller
Thomas MuellerALEXANDRA BEIER / AFPAFP


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