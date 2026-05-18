Czy będąc dziś osobą w średnim wieku, jeszcze doczekamy się piłkarza na miarę Roberta Lewandowskiego? To jest cisnące się na usta pytanie. Serca podpowiada "tak", jednak rozum każe być znacznie ostrożniejszym. Bo Robert Lewandowski wyniósł profesjonalizm i powtarzalność formy wśród piłkarzy na dotąd nieznany u nas poziom.

Schweinsteiger żegna Lewandowskiego. I to jak!

37-letni Polak wprawdzie nie kończy jeszcze kariery, ale zamyka spektakularny rozdział, w którym był jedną z największych gwiazd futbolu, grającą w top ligach. A już to, co zrobił w Barcelonie, do której przeszedł w momencie, gdy w Bayernie Monachium był pomnikową postacią, a "Duma Katalonii" była w fatalnym położeniu, zasługuje na najwyższe uznanie.

To dlatego jednego z najlepszych piłkarzy świata, skrzywdzonego w 2020 roku nieprzyznaniem mu "Złotej Piłki" przez France Football, żegnają wszyscy najważniejsi ludzie z Katalonii. Bo oni najlepiej wiedzą, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Dlatego tak wiarygodnie zabrzmiały słowa Lewandowskiego, że Barcelonę zawsze będzie miał w sercu, za co zebrał gromkie oklaski. A jego łzy wzruszenia, co do tego nie ma żadnej wątpliwości, były szczere, bo w takich okolicznościach wysłuchać po wielokroć skandowania swojego nazwiska, to największy przywilej.

"Lewego" żegnają także ci, z którymi już wcześniej przecinał się na piłkarskim szlaku, jak były gwiazdor Bayernu Monachium Bastian Schweinsteiger. Nie dalej, jak w ubiegłym roku w polskich mediach głośno było o tym, jakiego wyboru w rozmowie z angielskim "Mail Sport" dokonał mistrz świata z 2014 roku. Niemiec został poproszony o wytypowanie najlepszej jedenastki piłkarzy, z którymi miał przywilej współdzielić boisko. Gdy doszedł do formacji napastników, postanowił wytypować Thomasa Mullera oraz Zlatana Ibrahimovicia.

Wymowny komentarz niemieckiego mistrza świata ws. "Lewego"

Można powiedzieć, że 41-letni były pomocnik, który zakończenie kariery piłkarskiej ogłosił w październiku 2019 roku, teraz okupił swoje winy. Mecz Barcelona - Real Betis oglądał w domu, a podczas honorowania Roberta Lewandowskiego ustawił się na tle telewizora i zamieścił krótkie, ale jakże wymowne zdanie:

- Jeden z najlepszych! Gratulacje - napisał były znakomity piłkarz.

Rozwiń

A my w pełni zgadzamy się z tym, co napisał zawodnik, który na swój ostatni przystanek wybrał Chicago Fire. Co ciekawe, to także jeden z kierunków, który przewija się w ostatnich dniach w kontekście "Lewego". Więcej jednak wskazuje na to, że Polak postawi na grę w Arabii Saudyjskiej.

Robert Lewandowski po raz ostatni na Camp Nou Joan Mateu Parra East News

Bastian Schweinsteiger CHRISTIAN CHARISIUS/ DPA/ dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Eksperci o decyzji Roberta Lewandowskiego Polsat Sport