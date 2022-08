Podczas nagrania, które zostało opublikowane w mediach społecznościowych FC Barcelona, Robert Lewandowski miał wskazać swojego ulubionego bramkarza, obrońcę, pomocnika oraz napastnika, popierając swój wybór krótką argumentacją. Kapitan reprezentacji Polski wskazał na czterech świetnie znanych piłkarzy: Fabiena Bartheza, Carlesa Puyola, Bastiana Schweinsteigera oraz Thierry'ego Henry'ego.

Robert Lewandowski wskazał ulubionych piłkarzy. Niemcy oburzeni

Niemcy skupili swoją uwagę zwłaszcza na nazwisku francuskiego bramkarza, wyrażając swoje zdziwienie decyzją Roberta Lewandowskiego. - Lewandowski zaskakuje - krzyczy w tytule portal Sport.de. - Polak grał w Bayernie Monachium przez osiem lat i tam trafił, stając się drugim najlepszym strzelcem w historii klubu. W tym czasie grał w drużynie z Manuelem Neuerem, który może nazywać się czterokrotnym tytułem najlepszego bramkarza świata. Co zaskakujące, Lewandowski nie wybrał swojego wieloletniego kapitana na własnego "topowego bramkarza" - czytamy dalej.

Dziennikarze zza naszej zachodniej granicy podkreślili, że Robert Lewandowski wybrał tylko jednego piłkarza, z którym przyszło mu grać w jednej drużynie. To Bastian Schweinsteiger, z którym Polak występował w Bayernie Monachium w sezonie 2014/15. "Lewy" zresztą wciąż utrzymuje kontakt z byłym reprezentantem Niemiec. Podczas wakacji spędzał czas na korcie z 38-latkiem oraz jego małżonką, byłą znakomitą tenisistką - Aną Ivanović . Sam Bastian Schweinsteiger pozytywnie wypowiadał się także na temat transferu Roberta Lewandowskiego do FC Barcelona. - To dobrze, że Lewandowski jest teraz w Barcelonie. Swoje sukcesy odnosił także w Bayernie Monachium. Obie strony na tym skorzystały - przyznał .

Jak Robert Lewandowski skomentował wybór Fabiena Bartheza? - Dokładnie pamiętam, jak grał w reprezentacji Francji. Wygrał mistrzostwo świata i był niesamowity w bramce i na linii. Miał niesamowity styl - przyznał nasz reprezentant.