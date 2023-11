Harry Kane notuje bardzo dobry start w Bayernie Monachium. W 15 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił już aż 19 goli, w tym 15 w samej Bundeslidze. Rekord Roberta Lewandowskiego (41 bramek w sezonie ligowym 2020/21) może być zagrożony. Porównania obecnego i byłego snajpera Bawarczyków nie ograniczają się jednak tylko do statystyk. Sport1 zauważyło, że Anglik wnosi więcej do drużyny.