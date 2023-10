Robert Lewandowski w 2010 roku przeprowadził się do Niemiec i wówczas jego kariera sportowa zaczęła nabierać tempa. Z Borussią Dortmund wywalczył dwa krajowe tytuły, koronę króla strzelców Bundesligi i dotarł do finału Ligi Mistrzów . To był jednak przedsmak wielkich osiągnięć, bowiem w 2014 r. dołączył do Bayernu Monachium, z którym zdobywał mistrzostwo Niemiec w każdym z ośmiu rozegranych sezonów. A jakby tego było mało, "Lewy" sześciokrotnie został najlepszym ligowym strzelcem i przekroczył magiczną barierę 250 goli w rozgrywkach Bundesligi. W 2020 roku wygrał z zespołem upragnioną Ligę Mistrzów i tym samym zapisał się na kartach historii.