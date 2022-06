Niemcy wzburzeni, ostro ganią Lewandowskiego. Reagują też Hiszpanie

Głośno jest o słowach, jakie Robert Lewandowski wypowiedział w rozmowie w podcaście "Wojewódzki-Kędzierski" w Onecie. Piłkarz poruszał tematy prywatne, sporo miejsca poświęcił też sprawie śmierci ojca . "Po śmierci taty miałem taki okres, gdzie w wolnym czasie szukałem adrenaliny, szukałem zaczepki. Chodziliśmy z kumplami i byliśmy mocno nabuzowani. Byłem chłopakiem, który się nie bał" - opowiedział.

Reklama

Mówił również o swoich dalszych piłkarskich losach. Podkreślił, że nie widzi szans na pozostanie w Bayernie Monachium . "Odchodzę, bo chcę więcej emocji w swoim życiu. (...) Do końca nie chciano mnie wysłuchać. Coś we mnie w środku zgasło i tego nie da się nadrobić, nawet jeśli chcesz być w pełni profesjonalny" - wyznał i dodał: "Jeśli jesteś w klubie tyle lat, zawsze byłeś w gotowości, byłeś dostępny, pomimo kontuzji i bólu dawałeś z siebie wszystko, to myślę, że najlepiej będzie znaleźć dobre rozwiązanie dla obu stron. A nie szukać jednostronnej decyzji. To nie ma sensu".

Te deklaracje nie przeszły bez echa w Niemczech i w Hiszpanii.

Sztab szkoleniowy Barcelony chce Roberta Lewandowskiego

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lewandowski dokona transferu z hotelu? Michniewicz mówi wprost! Wideo INTERIA.TV

Niemieckie i hiszpańskie media rozgrzane deklaracją Lewandowskiego. "Bild": "Kolejny atak"

"Kolejny atak Lewandowskiego na Bayern!" - grzmią dziennikarze "Bilda". W najnowszym materiale Tobias Altschäffel, Lena Wurzenberger i Florian Vonholdt oceniają, że ostatnim wywiadem piłkarz "ponownie podbija stawkę". I nie pielęgnują żadnych złudzeń - "Bawarczycy" nie mają żadnej możliwości, by przekonać "Lewego" do pozostania w klubie. Wyrokują też, że "najlepszy strzelec Bundesligi chce tego lata dołączyć do Barcelony".

O Polaku pisze także hiszpańska prasa. "Lewandowski sugeruje, że jego wybór to Barca" - interpretuje słowa zawodnika "Marca". "Zawodnik Bayernu, choć nie wymienił głośno Barcelony, dał jasno do zrozumienia, gdzie chce grać w przyszłym sezonie" - dodają w "AS".

Krok dalej idzie "Mundo Deportivo". Dziennikarze przekonują, że Lewandowski złożył jasną deklarację co do piłkarskiego kierunku (choć w rzeczywistości nie było wprost mowy o "Dumie Katalonii"). "Napastnik nadal wywiera presję na niemiecki klub i ponownie wypowiedział tę samą wiadomość, co w ostatnich dniach. Ale tym razem przyznał, że nie rozważa żadnej innej propozycji niż Barca" - twierdzą.

Lewandowski bez klasy światowej według rankingu Kickera

Zdjęcie "Bild" pisze o "kolejnym ataku Lewandowskiego na Bayern" / materiał zewnętrzny

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP/RONNY HARTMANN/ / AFP