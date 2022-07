Niemcy wychwycili to w zachowaniu "Lewego"! Spóźnienia to nie wszystko

"Lewy" już kilka tygodni temu ogłosił publicznie, że nie wyobraża sobie przyszłości w Bayernie, mimo ważnego jeszcze przez rok kontraktu. Mimo, iż media od dawna huczą o możliwych przenosinach do FC Barcelona, sprawy nie nabrały oczekiwanego przez Polaka tempa. Wszystko przez problemy "Dumy Katalonii" ze spełnieniem oczekiwań finansowych mistrzów Niemiec.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lewandowski zostanie w Bayernie? "Nie wyobrażam sobie". WIDEO Polsat Sport

Niemcy wychwycili ten detal w zachowaniu "Lewego"

Lewandowski musiał więc wrócić do stolicy Bawarii i wraz z drużyną rozpocząć przygotowania do nowego sezonu. Formalnie ruszyły one 12 lipca, kiedy to gwiazdor przeszedł jednak wyłącznie badania. Od 13 już trenuje. Jak dotąd na każde z zajęć się spóźniał - po kilka minut.

Postawa naszego rodaka podczas samych treningów jest przedmiotem wnikliwych analiz Niemców. W środę miał być mocno wycofany, podczas, gdy dzień później już bardzo aktywny, w dodatku - w znakomitej formie. Telewizja "Sport1" opisując piątkowe zajęcia wychwyciła z kolei inny, bardzo istotny szczegół.

"Uderzające jest to, że na boisku nie ma prawie żadnego kontaktu z trenerem Julianem Nagelsmannem" - przekazano.

Wielokrotnie już informowano, że "Lewy" w trakcie poprzedniego sezonu nie był zadowolony z taktyki, stosowanej przez młodego szkoleniowca. "Sport1" w piątkowy poranek ujawnił nawet, że po porażce 0:1 w meczu LM przeciwko Villarreal nasz rodak miał stwierdzić, iż "Nagelsmann i Bayern już go nie interesują".