Robert Lewandowski w ramach plebiscytu FIFA The Best okazywał się jak dotychczas dwukrotnie lepszy od całej śmietanki światowego futbolu - to właśnie on zdobywał nagrodę dla najlepszego piłkarza za lata 2020-2021, zostawiając w tyle w głosowaniach m.in. Cristiano Ronaldo i Leo Messiego.

W najnowszej edycji FIFA The Best zajął jednak dalekie jak na siebie miejsce 12. Takie rozstrzygnięcie przykuło sporo uwagi ze strony niemieckich mediów, a dziennik "Bild" postanowił nieco skrytykować obecną sytuację napastnika, związanego od niedawna z "Blaugraną".

"Robert Lewandowski jest poza światłami reflektorów"

"Robert Lewandowski, kiedy zeszłego lata przeniósł się z Bayernu Monachium do FC Barcelona, powiedział, że było to dla niego 'spełnieniem marzeń'. Opuścił Monachium chcąc otworzyć nowy rozdział wraz z transferem do Katalończyków" - zaznaczono.

"Brzmiało to tak, jakby zrobił krok z wielkiego klubu do klubu światowego, klubu o reputacji, której FC Bayern nie może dorównać. W rzeczywistości światowej klasy polski napastnik nieco wymknął się z bezpośredniego światła reflektorów na dużych scenach" - stwierdzono w "Bildzie". W tekście wypomniano również ostatnie niepowodzenia "Barcy" w europejskich pucharach.

"Wydaje się, że status 'Lewego' pogorszył się na arenie międzynarodowej w wyniku tej zmiany" - czytamy w dalszym fragmencie tekstu, choć należy oddać, że w materiale wspomniane są również i sukcesy Polaka w strzelaniu kolejnych goli oraz stwierdzenie, że sam piłkarz nie spodziewał się, by jego pierwszy sezon w Hiszpanii był jakoś szczególnie łatwy.

Robert Lewandowski czeka na powrót do gry dla FC Barcelona

Robert Lewandowski jak dotychczas we wszystkich rozgrywkach zdobył dla "Blaugrany" 25 bramek, odnotował również sześć asyst - nie można więc powiedzieć, by były to wyniki słabe, natomiast ostatnio "RL9" nieco przygasł na boisku. Jak zwracały ostatnio uwagę hiszpańskie media, ma to chociażby związek ze swoistą "separacją" zawodnika na murawie.

Na razie kapitan "Biało-Czerwonych" musi zmagać się niestety z urazem, który z pewnością wykluczy go z najbliższego "El Clasico" (2 marca). Czy po powrocie do gry znów zdoła wejść na najwyższe obroty? Kibice "Barcy" ściskają za to kciuki, bo przed ich ukochanym klubem kluczowa faza sezonu...

