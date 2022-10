Niemcy wbijają "Lewemu" szpilkę! "Musiał to sobie inaczej wyobrażać"

Oprac.: Tomasz Czernich Robert Lewandowski

FC Barcelona przegrała we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów z Interem Mediolan 0:1, co bardzo komplikuje jej sytuację w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Nowy klub Roberta Lewandowskiego będzie musiał drżeć o awans do 1/8 finału, a niemieckie media nie omieszkały skomentować postawy "Dumy Katalonii".

Zdjęcie Robert Lewandowski podczas meczu z Interem Mediolan / AFP MARCO BERTORELLO / AFP