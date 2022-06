Niemcy ujawniają! Szef Barcy dzwonił do agenta Lewandowskiego

Oprac.: Wojciech Górski Robert Lewandowski

Niemieccy dziennikarze z portalu Sport1.de ujawnili, że szef Barcelony Joan Laporta dzwonił w ostatnim czasie do agenta Roberta Lewandowskiego, Piniego Zahaviego. Hiszpan miał podziękować za to, jak intensywnie Polak stara się dołączyć do zespołu Barcelony.

Zdjęcie Robert Lewandowski / LOIC VENANCE / AFP