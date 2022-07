Niemcy uderzają w Kahna. Stracił wiarygodność!

Jakub Żelepień Robert Lewandowski

Transfer Roberta Lewandowskiego do FC Barcelona to najgorętszy temat letniego okienka transferowego. O tej operacji rozpisują się media na całym świecie. Niemiecki „Bild” zauważa, że odejście Polaka z Monachium to duża rysa na wiarygodności Olivera Kahna.

Zdjęcie Robert Lewandowski odchodzi do FC Barcelona / JOSE JORDAN / AFP