Niemcy się wściekną. Kane miałby zastąpić Lewandowskiego. Oto lista Barcelony

FC Barcelona jeszcze cieszy się drugim z rzędu mistrzostwem Hiszpanii, lecz nie ucieknie od problemów związanych z kolejną kampanią. Kataloński gigant poszukuje choćby klasowego defensora. Równie ważne będzie sprowadzenie nowego napastnika, po tym gdy z Półwyspem Iberyjskim pożegnał się Robert Lewandowski. Spora grupa kibiców liczyła na pozostanie Polaka, lecz ten kilka dni temu zamieścił pożegnalny komunikat i teraz poszukuje dla siebie nowej drużyny.

"Przyszedł w bardzo trudnym momencie i podjął bardzo trudną decyzję o transferze. Dał nam naprawdę dużo. Ta era sukcesów rozpoczęła się od niego" - tymi słowami podziękował snajperowi Joan Laporta. I wraz ze swoimi ludźmi musi teraz postarać się o godne następstwo. Nie od dziś wiadomo, że na celowniku FC Barcelona ma Juliana Alvareza z Atletico Madryt oraz Joao Pedro z Chelsea FC. Dziennikarze "mundodeportivo.com" informują teraz dodatkowo o trzecim nazwisku. Sensacyjnym, bo mowa o Harrym Kane'ie.

Hiszpańscy dziennikarze zaskoczyli. Harry Kane ma być na celowniku FC Barcelona

Odejście Anglika z Bayernu wydaje się mało realne. Zwłaszcza, że bardzo podoba mu się w Monachium, ponadto niedawno świętował z kolegami mistrzostwo Niemiec. Zapewne gwiazdor nie chciałby na tym poprzestać i niebawem powalczyć o triumf w Champions League. Hiszpańscy żurnaliści wierzą jednak w cudowny zwrot akcji. "Ma kontrakt ważny do 2027 roku i jeszcze go nie przedłużył" - napisali Sergi Sole oraz Roger Torello w tekście o ambitnych planach "Dumy Katalonii".

Wyspiarz ma teraz ważniejsze sprawy na głowie. Niebawem czeka go walka na mundialu wraz z reprezentacją Anglii. Jeszcze wcześniej może zgarnąć z Bayernem drugie trofeum, ponieważ w Berlinie "Gwiazda Południa" zmierzy się z VfB Stuttgart w finale Pucharu Niemiec.

Harry Kane Ronny Hartmann AFP

Harry Kane zdobywa drugą bramkę w wygranym 3:0 meczu z Bayerem Leverkusen AFP

Harry Kane SVEN HOPPE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP





Morgan Rogers najlepszym piłkarzem sezonu w Lidze Europy UEFA. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport