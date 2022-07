Niemcy są bezwzględni! Ogłaszają koniec Lewandowskiego. "Lodowaty najemnik"

Saga transferowa zbudowana wokół Roberta Lewandowskiego zdaje się wkraczać w decydującą fazę. Już 12 lipca Polak ma stawić się na treningu Bayernu Monachium, lecz chce tego uniknąć, dopinając przed tym terminem swoje przenosiny do FC Barcelona. W przeciwnym razie - według medialnych doniesień - jest nawet w stanie uciec się do strajku .

Przyszłość "Lewego" leży w rękach włodarzy mistrza Niemiec, którzy odrzucili trzecią już ofertę Barcelony, opierającą na 40 mln euro plus pięć mln euro zmiennych . Walka o Roberta Lewandowskiego wciąż trwa. Co, jeśli zakończy się pomyślnie dla naszego reprezentanta?

Niemcy uderzają w Roberta Lewandowskiego. "Najemnik zamiast legendy"

Wówczas - jak czytamy na łamach portalu Sport.de - nastąpi "smutny koniec Roberta Lewandowskiego, który stanie się "lodowatym najemnikiem" zamiast legendą klubu.

W czasie ośmiu lat spędzonych w Monachium, Robert Lewandowski rozegrał 375 meczów, w których strzelił 344 gole. Wywalczył także przy tym między innymi osiem mistrzostw Niemiec i triumfował w Lidze Mistrzów, zgarniając przy tym wiele indywidualnych nagród.

Stephen Uersfeld w swoim felietonie zarzuca jednak Robertowi Lewandowskiemu fakt, że choć zdobywał mnóstwo bramek, nie były one spektakularne ani kluczowe.

- Po Robercie Lewandowskim zostaną tylko liczby. To cholernie mało - napisał Stephen Uersfeld. - Ten spektakl transferowy wydaje się groteskowy i dochodzi do śmieszności. Lewandowski to ktoś, kto jakimś cudem trafił do Bundesligi, a teraz chce pojechać daleko, daleko stąd - dodał.

