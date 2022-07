Już kilka tygodni temu Robert Lewandowski postawił sprawę jasno i publicznie zadeklarował, że nie ma zamiaru dłużej grać w Bayernie Monachium. I to mimo obowiązującego do czerwca przyszłego roku kontraktu. Rzecz w tym, że "Bawarczycy" nie chcą pozwolić mu łatwo odejść. Zainteresowana Polakiem Barcelona złożyła już kilka ofert, lecz wszystkie zostały odrzucone. Na razie Katalończycy zaoferowali 40 mln euro oraz bonusy, co - zdaniem Olivera Kahna i spółki - jest nie do przyjęcia.

Pojawiły się pogłoski, że wobec takiego obrotu spraw Lewandowski miałby... rozpocząć strajk. 12 lipca Bayern wraca do treningów. Spekulowano, że napastnik zbojkotuje zajęcia i nie pojawi się w klubie. Nowe informacje nie zostawiają wątpliwości co do planów kapitana reprezentacji Polski.

Sky Sport: Lewandowski nie zastrajkuje, bo byłoby to naruszenie prawa pracy. Barcelona szykuje nową ofertę

Wedle najnowszych przecieków Lewandowski pojawi się na pierwszym treningu w Monachium . Informacje te potwierdził właśnie Florian Plettenberg z niemieckiego oddziału Sky Sport. "Aktualizacja sprawy Lewandowskiego: Jutro rozpocznie przedsezonowe przygotowania z Bayernem. Szefowie oczekują, że jutro będzie stanowił część zespołu. Ale on nadal chce dołączyć do Barcelony. Jednak w tej chwili oferta jest za niska. Bayern chce gwarancji co najmniej 50-55 mln euro" - czytamy.

Dodano, że "Lewy" nie zastrajkuje, ponieważ taki ruch byłby naruszeniem prawa pracy. Według najnowszych doniesień Sky Sport FC Barcelona właśnie pracuje nad nową ofertą za polskiego napastnika. Ma być ona gotowa do złożenia lada dzień.

Wiadomo też, że niedługo Bayern leci do Stanów Zjednoczonych, gdzie zaplanowano następny etap przygotowań do nowego sezonu. Hiszpańska prasa spekuluje, że Polak wyjedzie razem z drużyną , ale... 24 lipca nie wróci z kolegami do Niemiec. Ma liczyć, że kluby wreszcie się dogadają i że będzie mógł zostać w USA, gdzie obóz treningowy planuje również FC Barcelona.

