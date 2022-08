Taką opinię przedstawił portal Focus.de, opisując piątkowe zwycięstwo Bayernu Monachium nad Eintrachtem Frankfurt 6:1 . Niemieccy dziennikarze już w tytule swojej analizy zaznaczyli, że "odejście Lewandowskiego to błogosławieństwo dla Bayernu".

- Bayern Monachium rozegrał dwa pierwsze mecze o stawkę bez Roberta Lewandowskiego. Pierwsze odkrycie brzmi: teraz mistrzowie rekordów są bardziej elastyczni i niebezpieczni niż kiedykolwiek wcześniej. Z Polakiem z przodu byłoby to nie do pomyślenia - czytamy dalej.

Reklama

Bayern Monachium triumfuje bez Roberta Lewandowskiego. Stanowczy komentarz w Niemczech

Portal Focus.de zaznaczył, że po odejściu "Lewego" do FC Barcelona trwała dyskusja, czy Bayern poradzi sobie bez swojego najlepszego strzelca. Odpowiedź na to pytanie jest jednak twierdząca. Co więcej, transfer Roberta Lewandowskiego sprawił, że rozkwitać mogą inni zawodnicy, jak choćby Serge Gnabry, co było niemożliwe z naszym reprezentantem na pokładzie.

Kluczowy w całej układance miał być nowy nabytek Bayernu - Sadio Mane, który - jak opisują Niemmcy - dokonał "zamachu stanu" i wśród piłkarzy grających w ofensywie jest "najbardziej elastycznym piłkarzem na świecie".