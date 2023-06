Niemcy ogłaszają w sprawie Roberta Lewandowskiego. Nie mogło być inaczej

"Kiedy młody, 22-letni napastnik przeszedł z Lecha Poznań do Borussii Dortmund w 2010 roku, mało kto mógł przewidzieć to, co nastąpi" - pisze o Robercie Lewandowskim oficjalny portal Bundesligi, stawiając go na pierwszym miejscu zestawienia najlepszych Polaków, którzy wystąpili w rozgrywkach o mistrzostwo Niemiec.