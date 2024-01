Niemcy odkrywają brutalna prawdę o Robercie Lewandowskim. Zero litości

Robert Lewandowski w 2022 roku dołączył do drużyny FC Barcelony i z marszu zyskał zaufanie kibiców. W zeszłym roku kapitan reprezentacji Polski wygrał z zespołem m.in. mistrzostwo Hiszpanii, Superpuchar Hiszpanii i zdobył tytuł najlepszego strzelca rozgrywek La Liga. W tym sezonie jednak nie błyszczy, a co gorsza coraz częściej mierzy się z negatywnymi komentarzami na swój temat. Można odnieść wrażenie, że Katalończycy powoli tracą cierpliwość do 35-latka, który nie jest już gwarantem goli w drużynie.