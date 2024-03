Niemcy niemal "świętują", gorąco wokół Lewandowskiego. Niebywałe słowa o Polaku

FC Barcelona ograła we wtorek 3:1 SSC Napoli i awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, a jedną z bramek dla "Dumy Katalonii" zdobył Robert Lewandowski. Ten fakt nie umknął uwadze niemieckich mediów. Część z nich "świętowała" nawet to, co wydarzyło się w Hiszpanii podkreślając, że decydujący okazali się byli piłkarze Bayernu Monachium, w tym największa eksgwiazda mistrza Niemiec, czyli właśnie polski napastnik.