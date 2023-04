Mimo że Robert Lewandowski opuścił Bayern Monachium latem zeszłego roku, Niemcy wciąż dość mocno interesują się tym, jak napastnik radzi sobie na boisku. Teraz biorą pod lupę jego ostatnią gorszą formę strzelecką i zupełnie się nie patyczkują. Sytuację "Lewego" określają wprost - to już prawdziwy kryzys. Co gorsza, w szeregi Barcelony zdaje się wkradać frustracja. Widać to było podczas ostatniego meczu ligowego z Getafe. Emocje udzieliły się m.in. Polakowi...