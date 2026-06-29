Niemcy nie mogli się oprzeć. Naprawdę napisali to o transferze Lewandowskiego

Robert Lewandowski jeszcze w maju ogłosił oficjalnie, że nie zostanie w FC Barcelona. Polak przedstawił swoje stanowisko i jasne stało się, że nie przedłuży wygasającej umowy. W związku z tym dostał pożegnanie z honorami od kibiców na Camp Nou i rozpoczęło się szukanie nowego pracodawcy.

Podstawowym pytaniem było to, czy "Lewy" chce pozostać w Europie czy na tym etapie kariery rozważa już "ucieczkę" od największej piłki. W ostatnich dniach wszystko zaczęło wskazywać na to, że kapitan reprezentacji Polski jest gotowy na daleką przeprowadzkę. W grze pozostawało MLS oraz Arabia Saudyjska.

Lewandowski w Chicago. Niemcy reagują

Ostatecznie wybór padł na USA. W poniedziałek 29 czerwca Polak został ogłoszony nowym piłkarzem amerykańskiego Chicago Fire. Transfer "Lewego" nie mógł oczywiście ujść uwadze Niemców, którzy po odejściu z Bayernu Monachium bardzo uważnie śledzili karierę Polaka.

"Wielki transfer stał się faktem! Robert Lewandowski zagra w przyszłości w MLS. Klub Chicago Fire oficjalnie ogłosił ten ruch w poniedziałek, fundując Polakowi spektakularne powitanie w mediach społecznościowych. Amerykański klub opublikował na Instagramie zdjęcie Lewandowskiego w koszulce Fire i napisał: "Robert Lewandowski przybywa do Chicago. Pozyskaliśmy jedną z ikon światowego futbolu i najlepszego strzelca w historii polskiej piłki - Roberta Lewandowskiego" - czytamy na "Bild.de".

"Robert Lewandowski otwiera nowy rozdział: gwiazdorski napastnik idzie w ślady Bastiana Schweinsteigera i podpisuje kontrakt z Chicago Fire. W poniedziałek drużyna z Illinois, w której barwach występował niegdyś Bastian Schweinsteiger, ogłosiła zakontraktowanie wielkiego napastnika. Lewandowski podpisał umowę z zajmującym obecnie trzecie miejsce w Konferencji Wschodniej zespołem, która będzie obowiązywać do 2028 roku; odtąd jako kluczowy zawodnik ma on prowadzić drużynę do sukcesów" - dodał "Kicker".

Robert Lewandowski (FC Barcelona) Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP





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