FC Barcelona w ostatnich tygodniach zdecydowanie zwolniła i nie może podnieść się z dołka, a w hiszpańskich mediach otwarcie mówi się już o kryzysie. W pięciu ostatnich kolejkach ligowych podopieczni Hansiego Flicka wygrali zaledwie raz, tracą wiele bramek, do tego powróciły demony z najgorszych momentów gry jeszcze pod okiem Xaviego - kiepska gra na wyjeździe , co kolejny raz dało o sobie znać w minioną sobotę. "Duma Katalonii" tylko zremisowała 2:2 z Realem Betis w Sevilli.

I co ważne - był to szesnasty gol 36-latka w tym sezonie, zdobyty w szesnastu meczach La Liga, w których wystąpił. Nic dziwnego, że szybko znalazł się na ustach Niemców, którzy przed środowym rewanżem z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów czujnie obserwują, co dzieje się w Barcelonie. - Tylko jednej osobie udało się to wcześniej - ikonie Barcelony, Lionelowi Messiemu (37)! W sezonie 2018/2019 Argentyńczyk także w 16 meczach strzelił 16 goli - przypominają dziennikarze Bilda.