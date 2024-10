Niemcy czekają na hit. Legenda jest pewna jednego. Padły słowa o Lewandowskim

Piłkarscy fani zacierają już ręce na myśl o kolejnych emocjach związanych z Ligą Mistrzów. Jako największy hit najbliższej serii gier jawi się środowe starcie FC Barcelona z Bayernem Monachium. Zwłaszcza, że za wielką marką obu tych ekip idzie ostatnio także kapitalna forma.

Potwierdzają to także ostatnie mecze, rozegrany w miniony weekend po zakończeniu przerwy reprezentacyjnej. Nieco więcej czasu na wypoczynek miał niemiecki zespół, który wyszedł na murawę już w sobotę. Harry Kane i spółka potrzebowali trochę czasu, by wejść na odpowiednie obroty, ale gdy już to zrobili, zmiażdżyli VfB Stuttgart 4:0, a sam angielski snajper zakończył mecz z hat-trickiem. Reklama

Dzień później skutecznością błysnął Robert Lewandowski, który strzelając dwa gole, poprowadził Barcelonę do efektownej wygranej 5:1 nad Sevillą.

Liga Mistrzów: FC Barcelona - Bayern. Lothar Matthaeus przewiduje przed hitem

Nic więc dziwnego, że to właśnie na obu napastnikach skupia się uwaga wielu ekspertów przed najbliższą potyczką na Stadionie Olimpijskim w stolicy Katalonii. Zwrócił na nich uwagę także legendarny Lothar Matthaeus, który w swojej rubryce na niemieckim portalu "SkySport" podzielił się z fanami swoimi predykcjami, co do przebiegu spotkania.

Byłem na wygranym 4:0 meczu Bayernu ze Stuttgartem i oglądałem zwycięstwo Barcy 5:1 z Sevillą. Podejście obu drużyn jest takie samo: wysoki odsetewk posiadania piłki, wysoki pressing i dużo wygrywanych piłek. Oba zespoły mają w drużynie bardzo wysoką jakość, a także doświadczonego napastnika w postaci Roberta Lewandowskiego oraz Harry'ego Kane'a ~ zaznaczył zdobywca Złotej Piłki z 1990 roku

- Obie drużyny miały ostatnio problemy po utracie piłki i ominięciu przez rywala pierwszej linii pressingu. W pozostałych aspektach obrona Bayernu w meczu z VfB Stuttgart spisywała się znacznie lepiej niż w poprzednich meczach. Wszystko to zależeć od tego, kto popełni mniej błędów - dodał.

Na koniec Lothar Matthaeus pokusił się o to, by spróbować przewidzieć wynik. Postawił na remis, a jest przy tym pewny tego, że nie będzie to remis bezbramkowy. - Wiele wskazuje na remis, ale spodziewam się, że będzie to to bardziej 2:2, a nie 0:0 - stwierdził. Reklama

Reklama FC Barcelona – Sevilla 5:1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) / Eleven Sports / Eleven Sports

Robert Lewandowski - FC Barcelona / PAU BARRENA