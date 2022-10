Niemcy chwalą Lewandowskiego. Nazywają go ulepszeniem legendy

Duma Katalonii mocno skomplikowała swoją sytuację w grupie dwumeczem z Interem. Najpierw przegrała w Mediolanie 0:1, a w rewanżu na Camp Nou w doliczonym czasie wyrwała remis, po golu Lewandowskiego na 3:3. Remis oczywiście jest lepszy niż porażka, ale w sytuacji Barcelony smakował właśnie trochę jak przegrana, bo dzięki niemu to Nerazzurri mają wszystkie karty w swoich rękach.

Niemieckie media: Robert Lewandowski współczesnym ulepszeniem Gerda Muellera

Niemieccy dziennikarze zauważają, że Barcelona do momentu wrześniowej przerwy na reprezentacje prezentowała "genialny futbol", sytuacja jednak się zmieniła w czasie meczów kadr narodowych, w trakcie których kilku ważnych piłkarzy doznało kontuzji, na czele z Ronaldem Araujo. To spowodowało powrót do schematu z poprzednich sezonów, a dodając do tego pomyłki sędziowskie, to wszystko skumulowało się w mały kryzys zespołu, który oprócz dwumeczu z Interem słabo zaprezentował się także w bardzo ważnym w kontekście walki o mistrzostwo Hiszpanii meczem z Realem Madryt, przegranym 1:3.

Niemcy zauważają jednak, że zespół Xaviego wygląda jakby wracał do swojej optymalnej dyspozycji, czego dowodem były okazałe zwycięstwa w spotkaniach z Villarrealem i Athletikiem Bilbao, które zostały przez Blaugranę rozstrzygnięte już w pierwszych połowach.

Aby "cud" stał się faktem kluczowa ma być osoba Roberta Lewandowskiego, który we wspomnianych meczach popisał się nie tylko skutecznością, ale też szerokim wachlarzem umiejętności przy każdej z trzech zdobytych bramek. Kapitan reprezentacji Polski został wręcz nazwany "współczesnym ulepszeniem Gerda Muellera".

- W końcu cuda zdarzają się raz za razem. W niedzielę Lewandowski zdobył bramkę dzięki niemal nadprzyrodzonej koordynacji. Przyjął piłkę, dotykając zewnętrzną krawędzią, obrócił się wokół własnej osi i strzelił pod poprzeczkę. Współczesne ulepszenie Gerda Muellera - którego rekordy często bił w FC Bayern, a którego trofeum otrzymał w zeszłym tygodniu na gali Złotej Piłki - piszą dziennikarze Die Welt.

