Niemcy chłodno o wynikach Kane'a. Stoją po stronie Roberta Lewandowskiego

Niemiecki dziennikarz chłodno ocenia osiągnięcia Kane'a

Mimo imponujących popisów Anglika, dziennikarze redakcji "sportschau.de" podchodzą do tematu rekordu Bundesligi z rezerwą. Zwrócili uwagę na fakt, że na starcie rozgrywek Bayern przegrał mecz o superpuchar Niemiec, a do tego odpadł już na etapie 1/16 finału z krajowego pucharu. Według nich, jeśli nawet Kane pobije rekord Lewandowskiego, nie będzie on ważny, o ile nie przyczyni się do sięgnięcia po tytuły.