Zapewne nie tak swój udział w El Clasico wyobrażał sobie Robert Lewandowski. Barcelona z nim w składzie uległa Realowi Madryt 1:3 i trudno mówić o tym, by Polak pokazał się ze swojej najlepszej strony. Co prawda zaliczył asystę przy jedynej bramce dla swojej drużyny, lecz to było za mało.

Reklama

Po meczu starał się dodać otuchy fanom . "Dziś to boli, ale to wszystko sprawi, że będziemy jutro pracować jeszcze ciężej" - powiedział.

Hiszpańska prasa wychwala napastnika "Królewskich" i resztę . "Benzema znów na pierwszym planie, w najważniejszym momencie kończy strzelecką posuchę w swoim wykonaniu, tuż przed otrzymaniem Złotej Piłki" - czytamy w "Marce". Tamtejsi dziennikarze o porażkę obwiniają cały zespół Barcelony. Zdaje się, że inaczej sprawę widzą Niemcy...

FC Barcelona się tym pochwaliła. Tak wystrojeni Anna i Robert Lewandowscy polecieli do Paryża

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zieliński jest lepszy niż Lewandowski! Jak można mówić, że nie ma charakteru. POLSAT GO

Robert Lewandowski winny porażki Barcelony z Realem Madryt? "Benzema go upokorzył"

Przegraną drużyny Xaviego niemieckie media zrzucają głównie na barki "Lewego". "Gorzka scena w debiucie w El Clasico. Benzema upokarza Lewandowskiego" - tytułuje swój artykuł "Bild".

"Debiut w Clasico nie mógł być gorszy! Robert Lewandowski ze swoją Barceloną przegrał 1:3 w hitowym meczu z Realem Madryt. Dla Polaka to podwójna porażka: oprócz spotkania przegrywa też pojedynek napastników z prawdziwą gwiazdą Karimem Benzemą. Jak na ironię dzień przed galą Złotej Piłki" - twierdzą.

Zaznaczają, że choć Polak ma już na koncie trafienia dla Barcy, sytuacja klubu w Lidze Mistrzów jest nie do pozazdroszczenia. "Pomimo wysokiego wskaźnika trafień byłego gracza Bayernu (14 goli w 13 meczach) Katalończycy są bliscy odpadnięcia z Ligi Mistrzów i muszą ustąpić Realowi pierwsze miejsce w lidze" - piszą.

Lewandowski i Barcelona obiektem drwin linii lotniczej. Oto co napisali po El Clasico