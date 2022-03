Polak w obecnym sezonie ani na moment nie spuszcza z tonu i w 36 oficjalnych spotkaniach strzelił łącznie aż 43 gole. Szansą na kolejne trafienia może być zbliżający się mecz Bundesligi przeciwko Unionowi Berlin - mimo drobnego urazu, jakiego napastnik nabawił się w trakcie treningu, jest przez media awizowany do gry w wyjściowym składzie.

Robert Lewandowski może być spokojny o przyszłość?

Zagadką pozostaje jednak wciąż to, jak potoczą się dalsze losy "Lewego". "Kicker" informował niedawno, że agent piłkarza, Pini Zahavi nie rozpoczął jeszcze rozmów z Bayernen na temat przedłużenia umowy. Jednocześnie, inne źródła prześcigają się w publikowaniu pogłosek o możliwym transferze naszego rodaka do Hiszpanii, Francji czy na Wyspy.

Prezes Bawarczyków, Herbert Hainer złożył jednak w rozmowie z "Kickerem" jasną deklarację. "Wciąż jest wystarczająco dużo czasu na rozmowy z naszymi gwiazdami i one o tym wiedzą" - stwierdził, mając obok Lewandowskiego na myśli również Thomasa Muellera i Manuela Neuera. Jednocześnie, co do Polaka zadeklarował, iż "Polak wie, jak bardzo go doceniamy".

