Niebywały wyczyn Lewandowskiego. On się nie zatrzymuje. Magiczna granica coraz bliżej

Dalsze losy "Lewego" są doskonale znane. Niechciany w Legii Warszawa , terminował tylko w jej rezerwach. Uwierzył w siebie dopiero w Zniczu Pruszków , a pierwsze po trofea sięgał z Lechem Poznań - mistrzostwo kraju, Puchar i Superpuchar Polski, do tego premierowy tytuł króla strzelców.

Lewandowski w drodze po 1000. występ w karierze. Dorobek z Bundesligi imponuje

W drużynie narodowej ma już na koncie 144 występy, co stanowi absolutny rekord. Wciąż szlifowany. Do tego dochodzą cztery spotkania w młodszych kategoriach wiekowych.

Mecz z Sevillą to dla Lewandowskiego 55. spotkanie w barwach Barcelony, w której występuje od lata 2022 roku. Co w najbliższej przyszłości? Kontrakt z "Dumą Katalonii" zachowuje ważność do 2026 roku.