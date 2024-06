Niebywały rekord Polaka na Euro, a teraz to. To może być wielki hit

Choć od tamtych wydarzeń minęły niespełna trzy lata, być może niewiele osób pamięta, że jeden z wyjątkowych rekordów mistrzostw Europy należy do Polaka. A mowa o Kacprze Kozłowskim, który do dzisiaj pozostaje najmłodszym piłkarzem, który wybiegł na boisko podczas Euro. Zacznijmy jednak od początku, bowiem w historii tej klasyfikacji nie brakuje innych wątków.

Przed rozegranym w 2021 roku Euro 2020 rekordzistą był reprezentant Holandii Jetro Willems, który miał 18 lat i 71 dni, gdy wystąpił w starciu z Holandią podczas współorganizowanej przez nasz kraj wraz z Ukrainą imprezy w 2012 roku. Na poprawę jego wyczynu trzeba było poczekać dobre dziewięć lat, a wówczas doszło do sporej niespodzianki.

Podczas mistrzostw Europy w 2021 roku tytuł najmłodszego piłkarza w historii Euro zmienił bowiem swojego właściciela aż dwukrotnie. Najpierw został nim w meczu z Chorwacją angielski pomocnik, obecna gwiazda Realu Madryt - Jude Bellingham. Jego rekord przetrwał jednak zaledwie tydzień, a pobił go nasz reprezentant - Kacper Kozłowski. Były piłkarz Pogoni Szczecin otrzymał od selekcjonera Paulo Sousy szansę na występ z Hiszpanią, mając zaledwie 17 lat i 246 dni.

Mistrzostwa Europy. Polskie wątki w rekordach Euro

Teraz będziemy prawdopodobnie świadkiem kolejnego hitowego, a przy tym historycznego zdarzenia podczas meczu "La Roja". Trudno wyobrazić sobie bowiem, by na boisko w ekipie Hiszpanii nie wybiegł Lamine Yamal, stając się tym samym pierwszym 16-latkiem w historii, który będzie miał za sobą debiut na Euro. Jeśli dojdzie do niego w dzisiejszym meczu z Chorwacją, utalentowany skrzydłowy FC Barcelona zapisze się w kronikach w wieku 16 lat, 11 miesięcy i 2 dni.

Polska uczestniczyła także - niestety - w biciu innego rekordu. Najstarszym strzelcem gola na mistrzostwach Europy jest Ivica Vastić. Mający chorwackie korzenie reprezentant Austrii trafił do siatki w 2008 roku w meczu z Polską. Tak, tak. To właśnie on wykorzystał słynny rzut karny podyktowany przez sędziego Howarda Webba w samej końcówce spotkania.