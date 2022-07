Niebywały rekord FC Barcelona! Wszystko za sprawą Roberta Lewandowskiego

Oprac.: Tomasz Brożek Robert Lewandowski

Transfer Roberta Lewandowskiego sprawił, że FC Barcelona może cieszyć się... z niecodziennego rekordu! "Duma Katalonii" to jedyny w historii klub, w którym występują aktualni triumfatorzy plebiscytu FIFA The Best wśród kobiet i mężczyzn.

Zdjęcie Robert Lewandowski i Alexia Putellas / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / PAP/EPA