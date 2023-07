Najciekawsze jest to, z czego FC Barcelona zamierza owe diamenty produkować. Według "Mundo Deportivo", Katalończycy wykorzystają w tym celu... trawę. Do produkcji klejnotów ma posłużyć trawnik Camp Nou i dzięki niemu FC Barcelona doprowadzi do stworzenia kolekcji dekoracji o nazwie Etern Spotify Camp Nou 1957. To rok otwarcia areny.