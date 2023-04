Niebywałe ustalenia w sprawie Lewandowskiego. Zaskakująca szansa dla Polaka

Robert Lewandowski przełamał się w barwach FC Barcelona

Spokojny o formę swojego podopiecznego jest selekcjoner reprezentacji Polski - Fernando Santos. "Najlepsi piłkarze świata nie zawsze są w najlepszej dyspozycji. Przede wszystkim dotyczy to napastników, są takie momenty, gdy nie zdobywają bramek. Tak jest u wielu gwiazd. Jeśli chodzi o Lewandowskiego, to czy po tym, jak nie strzelił gola w trzech-czterech meczach, to przestał być dobrym piłkarzem? Absolutnie nie zgadzam się, że jest to kryzys. Robert bardzo angażuje się i pracuje dla drużyny" - przyznał portugalski szkoleniowiec w rozmowie z TVP Sport.