Sensacyjne wieści dochodzą do nas z Niemiec. Tamtejsze media ogłaszają, że Bayern Monachium - w którym występował przed transferem Robert Lewandowski - chce sprowadzić filar defensywy FC Barcelona - Rolanda Araujo. To byłby dotkliwy cios dla "Dumy Katalonii", lecz dziennikarze w Hiszpanii od razu zaznaczają, że nie byłaby to łatwa do przeprowadzenia operacja. Ba, działacze mistrza Hiszpanii zdają się mieć w tej kwestii wszystkie karty w swoich rękach. Do negocjacji mogłyby ich skłonić zapewne tylko problemy finansowe.