Mecze FC Barcelona z Realem Madryt zawsze wzbudzają gigantyczne emocje - nie tylko na Półwyspie Iberyjskim. Dzisiejszy mecz odbywa się w szczególnych okolicznościach. Real Madryt przystępuje do niego niezwykle zmęczony, ale za to niesiony euforią w związku z awansem do półfinału Ligi Mistrzów. FC Barcelona ma natomiast za sobą bolesną porażkę z PSG, a dodatkowo sytuacja w tabeli La Liga jest dla niej bardzo niewdzięczna.

