Niebywałe, ile Lewandowski "dorzucił" do puszki WOŚP. Już wszystko jasne

Choć 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się pod koniec stycznia, emocje z nim związane wciąż nie opadły. Chętni nadal wylicytować mogą wyjątkowe oferty od znanych celebrytów, polityków i postaci ze świata sportu. W tym roku kibice mogli wziąć udział w aukcjach przygotowanych między innymi przez Justynę Kowalczyk-Tekieli, Romana Bilińskiego, Igę Świątek, Huberta Hurkacza, Mikołaja Marczyka, Jeremy'ego Sochana i Kajetana Kajetanowicza.

Licytacja Roberta Lewandowskiego dla WOŚP dobiegła końca. Imponująca cena końcowa

Podobnie jak w latach poprzednich, do akcji włączyli się także Anna i Robert Lewandowscy. Anna na licytację przekazała dwa wyjątkowe przedmioty - zaproszenie na swój słynny obóz Camp by Ann w Dojo Stara Wieś oraz suknię, w której pojawiła się w styczniu na gali Mistrzów Sportu. Robert z kolei postanowił przekazać koszulkę meczową FC Barcelona, w której wystąpił podczas finału Superpucharu Hiszpanii i zdobył bramkę, która przyczyniła się do końcowego triumfu zespołu z Katalonii.

"Na aukcję trafia oryginalna koszulka meczowa Roberta Lewandowskiego, w której wystąpił podczas finału Superpucharu Hiszpanii, rozegranego 11 stycznia 2026 r. w Arabii Saudyjskiej. W tym prestiżowym spotkaniu FC Barcelona pokonała Real Madryt 3:2, sięgając po trofeum po emocjonującym i niezwykle intensywnym meczu. Jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski. Koszulka to unikatowy przedmiot kolekcjonerski dla kibiców FC Barcelona, fanów Roberta Lewandowskiego oraz miłośników wielkich piłkarskich momentów" - przekazano w opisie aukcji kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski.

Licytacja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i dobiegła końca w poniedziałek, 16 lutego o godzinie 15.00. Szczęśliwiec, któremu udało się wygrać, będzie musiał jednak głęboko sięgnąć do kieszeni - końcowa kwota wyniosła bowiem aż 61 tys. złotych.

Robert Lewandowski IMAGO/Joan Gosa East News

Robert Lewandowski LLUIS GENE East News

Robert Lewandowski FADEL SENNA AFP

