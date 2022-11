Niebywałe, co wypalił o Lewandowskim! "Polskę zostaw w spokoju!"

"Lewandowski, ty jesteś największy przegryw na świecie!"

- Potwierdziło się, że Robert Lewandowski to piłkarz dla małych dzieci, które śledzą futbol od wczoraj. On strzela gole takiemu Bochum, Augsburgowi, taki klubom jak Cadiz, Elche i takim tam. A gdy trzeba, by dał bramkę Polsce, wielkiemu narodowi, on znika jak mała mysz. Nie potrafi wykorzystać rzutu karnego dla takiego narodu. Ty Lewandowski jesteś przegryw największy na świecie! - oświadczył dziennikarz, zwracając się bezpośrednio do Polaka. - Idź sobie zarabiać i grać dla Barcelony, a Polskę zostaw w spokoju!