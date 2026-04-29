Niebywałe, co się stało. UEFA natychmiast interweniuje. Wprost o Lewandowskim

W półfinałach Ligi Mistrzów, gdy gra toczy się o wielką stawkę, niezwykle ważna jest zimna krew i wyrachowanie. To okoliczności, które nie sprzyjają widowiskowym goleadom, zwłaszcza z obydwu stron. Ale jakby na przekór wszystkiemu zawodnicy Paris Saint-Germain i Bayernu Monachium zrobili coś, co wymyka się tej logice. I co na długo zapisze się w annałach futbolu.

Pierwsza odsłona półfinałowej batalii zakończyła się wynikiem 5:4 na korzyść gospodarzy z Paryża, co rozpala wyobraźnię przed rewanżem w stolicy Bawarii. Zanim jednak do niego dojdzie, warto ponapawać się tym, co wydarzyło się wczoraj. Bo był to mecz doprawdy niezwykły.

"Można kończyć karierę oglądacza piłki i zawiesić telewizor na kołku. Niczego lepszego mogę już nie zobaczyć", "PSG gra z Bayernem mecz przyszłości", "Ale jazda. Co za chory poziom, wspaniały mecz", "Ten mecz jest jakąś niewyczerpaną kopalnią jakości, ciężkiej pracy i pomysłu. Najlepszy możliwy futbol" - piszą w sieci po starciu PSG z Bayernem piłkarscy eksperci.

A na wczorajsze wydarzenia zareagowała także UEFA, nie mogąc milczeć wobec scen, które oglądaliśmy na murawie Parc des Princes.

Liga Mistrzów: PSG - Bayern. UEFA reaguje, Lewandowski w centrum uwagi

UEFA nie ma wątpliwości, że we wtorek byliśmy świadkami scen niezwykłych. - Czy to najwspanialszy półfinał Ligi Mistrzów? - pyta oficjalny portal europejskiej federacji, proponując przy tym listę pozostałych kandydatur do tego miana. A tu na pierwszym planie znalazł się także polski wątek.

Niesamowita pierwsza odsłona dwumeczu, w której Paris Saint-Germain w epicki sposób pokonało Bayern to najnowszy wpis do zbioru pamiętnych półfinałów Ligi Mistrzów, w którym znalazła się także słynna pogoń Liverpoolu, cztery gole Roberta Lewandowskiego i rekordowy wieczór Cristiano Ronaldo

A w kwestii "Lewego" chodzi oczywiście show, jakie sprawił w starciu z Realem Madryt w sezonie 2012/13.

- Czterobramkowy rekord Roberta Lewandowskiego w pierwszym meczu tamtej rywalizacji usunął w cień 50. bramkę Cristiano Ronaldo w tych rozgrywkach. "Przytuliłem wszystkich swoich zawodników, bo w pełni na to zasłużyli" - mówił z entuzjazmem trener Borussii Jurgen Klopp. "Moi piłkarze byli nie do zatrzymania". W rewanżu dobry mecz rozegrała ekipa Jose Mourinho, ale gole Karima Benzemy i Sergio Ramosa nadeszły nieco za późno - podsumowuje tamte zdarzenia UEFA.

Poza wspomnianymi już pojedynkami na wyróżnienie zdaniem UEFA zasłużyła także między innymi potyczka Manchesteru United z AC Milan z sezonu 1998/99, mecz Realu Madryt z Barceloną rozegrany w kampanii 2001/02 czy zeszłoroczna batalia FC Barcelona z Interem, zakończona po myśli Włochów, którzy później ulegli w wielkim finale ekipie PSG.

Michael Olise ALAIN JOCARD AFP

Robert Lewandowski IMAGO/Maciej Rogowski East News

Ousmane Dembele MATTHIEU MIRVILLE / MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFP AFP

