Tylko Cristiano Ronaldo i Leo Messi przewyższają Lewandowskiego pod względem goli, Portugalczyk ma ich 140, a Argentyńczyk 125. Napastnik Barcelony na tych trafień na koncie 86, tyle samo co Karim Benzema, który jednak do takiego wyczynu potrzebował 37 meczów więcej.

Ogólnie średnia bramek na mecz zdobywana przez Lewandowskiego jest najlepsza ze wszystkich zawodników, jeśli weźmiemy pod uwagę graczy z przynajmniej 40 meczami w Lidze Mistrzów. Polak ze średnią 0,81 wyprzedza Messiego(0,79), Ronaldo(0,77) czy Ruuda van Nistelrooya(0,77).

"Killer" - hiszpanie mają nowy przydomek dla Lewandowskiego

"Ulubioną" ofiarą Lewandowskiego jak do tej pory jest Benfica, której strzelił 7 bramek, sześciokrotnie pokonywał bramkarzy Salzburga i Realu Madryt, a pięciokrotnie Olympiakosu, Ajaksu Amsterdam i Dinama Zagrzeb.

Nieprawdopodobną średnią wykręca z kolei Erling Haaland, który we wczorajszym meczu z Sevillą zanotował swoje pierwsze trafienie w Lidze Mistrzów dla Manchesteru City. Norweg ustrzelił dublet, a jego zespół wygrał 4-0. Haaland w 20 meczach rozegranych do tej pory w europejskiej elicie zdobył aż 25 goli, co przekłada się na średnio 1,25 gola co mecz.

Najlepsze średnie gola na mecz w historii Ligi Mistrzów(min. 40 rozegranych meczów):



1. Robert Lewandowski 0,81

2. Lionel Messi 0,79

3. Cristiano Ronaldo 0,77

4. Ruud van Nistelrooy 0,77

5. Kylian Mbappe 0,64

6. Karim Benzema 0,60

7. Mario Gomez 0,59

8. Filippo Inzaghi 0,57

9. Jardel 0,54

10. Neymar 0,53

Najlepsi strzelcy w historii Ligi Mistrzów:



1. Cristiano Ronaldo(140 goli/183 mecze)

2. Lionel Messi(125 goli/157 meczów)

3. Robert Lewandowski(86 goli/106 meczów)

4. Karim Benzema(86 goli/143 mecze)

5. Raul(71 goli/142 mecze)

6. Ruud van Nistelrooy(56 goli/73 mecze)

7. Thomas Muller(52 gole/134 mecze)

8. Thierry Henry(50 goli/112 meczów)

9. Alfredo di Stefano(49 goli/58 meczów)

10. Andrij Szewczenko(49 goli/100 meczów)

Zdjęcie Robert Lewandowski, FC Barcelona

Zdjęcie Erling Haaland