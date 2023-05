Już w sobotę okazało się jasne, że taka sytuacja nie będzie mieć miejsca. Real Madryt bowiem - mimo wielu roszad w składzie podyktowanych myślą o starciu z Manchesterem City w półfinale Ligi Mistrzów - pokonał Getafe, a co za tym idzie zatrzymał matematyczne szanse na obronę trofeum .

Są już jednak one tylko iluzoryczne. Nawet jeśli FC Barcelona przegra w niedzielę z Espanyolem, jej przewaga nad ekipą "Królewskich" będzie wynosiła 11 punktów, podczas gdy do końca rozgrywek pozostaną już zaledwie cztery kolejki, w których do zgarnięcia będzie zaledwie 12 "oczek".