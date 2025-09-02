Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niebywała scena w katowickim Spodku. W roli głównej Robert Lewandowski [WIDEO]

Paweł Czechowski

Reprezentacja Polski w koszykówce kontynuuje swoją walkę na EuroBaskecie 2025 - 2 września "Biało-Czerwoni" starli się w katowickim Spodku z mocną drużyną Francji, a z trybun dopingowali ich... członkowie naszej kadry piłkarskiej. W przerwie między drugą a trzecią kwartą doszło przy tym do nietypowej sceny, w której role główne odegrali Robert Lewandowski i Piotr "Grabo" Grabowski, wybitny specjalista od wsadów.

Piotr "Grabo" Grabowski i Robert Lewandowski dali prawdziwy show w przerwie meczu Francja - Polska
Piotr "Grabo" Grabowski i Robert Lewandowski dali prawdziwy show w przerwie meczu Francja - PolskaMichal Gaciarz / ARENA AKCJINewspix.pl

Polscy koszykarze w fantastyczny wręcz sposób weszli w rywalizację na EuroBaskecie 2025, odbywającej się częściowo również i w Katowicach. Podopieczni trenera Igora Milicica rozpoczęli turniej od ogrania Słowenii, a potem... było równie dobrze.

"Biało-Czerwoni" pokonali także Izrael oraz Islandię, a we wtorkowy wieczór czekało ich kolejne hitowe starcie - tym razem z Francuzami, czyli wicemistrzami olimpijskimi. Po pierwszych dwóch kwartach nasi zawodnicy prowadzili 44:41, a w przerwie przed kolejną częścią rywalizacji... doszło do bardzo ciekawego pokazu.

Protest przed meczem Polska - Izrael na Eurobaskecie [WIDEO]Andrzej KlembaTV Interia

Piotr "Grabo" Grabowski pofrunął nad Robertem Lewandowskim. Widowisko w Spodku

Na trybunach w Spodku zameldowali się 2 września m.in. reprezentanci Polski w piłce nożnej, na czele z ich kapitanem, Robertem Lewandowskim. Napastnik FC Barcelona wziął podczas pauzy udział w wyjątkowym popisie:

Piotr "Grabo" Grabowski, nasz wybitny specjalista od wsadów, który nie tak dawno zdobył swój kolejny medal podczas MŚ, ku uciesze kibiców zgromadzonych w katowickiej arenie "przeleciał" nad Lewandowskim i zaprezentował swój niezwykły kunszt jako dunker. Nagranie z tego zdarzenia zamieścił w sieci m.in. Jakub Kłyszejko, dziennikarz TVP Sport.

EuroBasket 2025. Polacy kończą fazę grupową meczem z Belgią

Polscy koszykarze tymczasem już niebawem zakończą grę w fazie grupowej na EuroBaskecie - po starciu z Francją będzie ich czekać jeszcze współzawodnictwo z drużyną Belgii, które zaplanowano na 4 września.

Dokładnie tego samego dnia "Lewy" i jego kompanii z kadry futbolowej wznowią walkę w el. MŚ 2026 - i zmierzą się w Rotterdamie z Holendrami. Miejmy nadzieję, że znajdą się na fali podobnie jak podopieczni Milicicia.

    Piłkarz w koszulce FC Barcelony w barwach klubowych, o poważnym wyrazie twarzy, z ciemnym, rozmytym tłem i subtelnym światłem padającym na twarz.
    Robert Lewandowski w barwach FC BarcelonaJose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Mężczyzna w czerwonej koszulce udzielający wywiadu podczas konferencji prasowej, na tle ściany z logotypami sponsorów i partnerów sportowych.
    Robert LewandowskiLUKASZ KALINOWSKIEast News

