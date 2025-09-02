Niebywała scena w katowickim Spodku. W roli głównej Robert Lewandowski [WIDEO]

Polscy koszykarze w fantastyczny wręcz sposób weszli w rywalizację na EuroBaskecie 2025, odbywającej się częściowo również i w Katowicach. Podopieczni trenera Igora Milicica rozpoczęli turniej od ogrania Słowenii, a potem... było równie dobrze.

"Biało-Czerwoni" pokonali także Izrael oraz Islandię, a we wtorkowy wieczór czekało ich kolejne hitowe starcie - tym razem z Francuzami, czyli wicemistrzami olimpijskimi. Po pierwszych dwóch kwartach nasi zawodnicy prowadzili 44:41, a w przerwie przed kolejną częścią rywalizacji... doszło do bardzo ciekawego pokazu.

Piotr "Grabo" Grabowski pofrunął nad Robertem Lewandowskim. Widowisko w Spodku

Na trybunach w Spodku zameldowali się 2 września m.in. reprezentanci Polski w piłce nożnej, na czele z ich kapitanem, Robertem Lewandowskim. Napastnik FC Barcelona wziął podczas pauzy udział w wyjątkowym popisie:

Piotr "Grabo" Grabowski, nasz wybitny specjalista od wsadów, który nie tak dawno zdobył swój kolejny medal podczas MŚ, ku uciesze kibiców zgromadzonych w katowickiej arenie "przeleciał" nad Lewandowskim i zaprezentował swój niezwykły kunszt jako dunker. Nagranie z tego zdarzenia zamieścił w sieci m.in. Jakub Kłyszejko, dziennikarz TVP Sport.

EuroBasket 2025. Polacy kończą fazę grupową meczem z Belgią

Polscy koszykarze tymczasem już niebawem zakończą grę w fazie grupowej na EuroBaskecie - po starciu z Francją będzie ich czekać jeszcze współzawodnictwo z drużyną Belgii, które zaplanowano na 4 września.

Dokładnie tego samego dnia "Lewy" i jego kompanii z kadry futbolowej wznowią walkę w el. MŚ 2026 - i zmierzą się w Rotterdamie z Holendrami. Miejmy nadzieję, że znajdą się na fali podobnie jak podopieczni Milicicia.

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski LUKASZ KALINOWSKI East News