To wielka chwila w karierze Roberta Lewandowskiego! FC Barcelona została nowym mistrzem Hiszpanii, odbierając tytuł Realowi Madryt. Reprezentant Polski - mimo krytyki - był jednym z kluczowych piłkarzy w ekipie prowadzonej przez trenera Xaviego Hernandeza i zanotował rekordowe wejście - biorąc pod uwagę XXI wiek - do nowej drużyny, do której trafił latem z Bayernu Monachium. Tak się pisze historię!