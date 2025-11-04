Nie uwierzycie. To było pierwsze auto Lewandowskiego. Dziś kosztuje 2000 zł

Robert Lewandowski może pochwalić się niezwykle bogatą i widowiskową historią motoryzacyjnych zakupów. W jego posiadanie trafiały swego czasu tak wyjątkowe samochody, jak warty około 1,4 mln zł Bentley Continental GT Convertible, wyceniane na podobną kwotę Ferrai F12 Berlinetta czy Porsche 911 Speedster.

Auta to niewątpliwie jeden z koników snajpera FC Barcelona, a jego kariera umożliwiła mu realizację jego dziecięcych marzeń na tym polu. Robert Lewandowski nie ukrywał, że jako mały chłopiec marzył o tym, by zaparkować w garażu własnym Ferrari.

Gdy jako 18-latek kupował pierwszy samochód miał jednak mocno ograniczony budżet. Na jaki samochód postawił?

Robert Lewandowski i jego pierwszy samochód. To auto wybrał nasz piłkarz

Odpowiedzi na to pytanie Robert Lewandowski udzielił w 2018 roku w rozmowie z "Wprost", mówiąc o swoim podejściu do dóbr materialnych.

- Mogę sobie pozwolić na wiele rzeczy; zarówno na to, czego potrzebuję jak też na to, o czym marzyłem. Mam na pewno szacunek do pieniądza, bo pamiętam czasy, kiedy mieszkaliśmy z Anią w komunalnym 45-metrowym mieszkaniu na Bielanach - tłumaczył wówczas napastnik reprezentacji Polski.

I dodał:

Moim pierwszym autem był Fiat Bravo. Ania jeździła Matizem. Zarabialiśmy wtedy niedużo, starczało na bieżące potrzeby. Potem były coraz większe i większe pieniądze, ale wiemy też jak to jest, kiedy tych pieniędzy po prostu nie ma

Nieco więcej o historii błękitnego Fiata Bravo Robert Lewandowski opowiedział kilka lat później, podczas wizyty w podcaście "WojewódzkiKędzierski".

- To było moje pierwsze auto, które kupiłem za własne pieniądze, gotówką. Pamiętam, że poszedłem do komisu samochodowego. Gdzieś znalazłem w Internecie ogłoszenie, więc wyciągnąłem pieniądze jakie potrzebowałem, poszedłem, przejechałem się, zapłaciłem gotówką i wyjechałem. Pojechałem do domu. Mieszkałem wtedy na Bielanach w komunalnym. Poczułem się fajnie - wspominał obecny gwiazdor FC Barcelona.

To było od razu, jak prawo jazdy zrobiłem. Więc miałem 18 lat

Wszystko działo się więc w 2006 roku, bo właśnie wtedy Robert Lewandowski wkraczał w świat pełnoletniości. Do dziś na rynku dostępne są motele Fiata Bravo sprzed tego okresu. Obecnie na popularnych serwisach sprzedażowych można je kupić nawet za 2 000 złotych.

FC Barcelona - Elche CF. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona i reprezentacji Polski ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / YouTube @FCBarcelona Reporter

Robert Lewandowski w barwach reprezentacji Polski oraz FC Barcelona Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski w FC Barcelonie Naoki Morita/Aflo Images/East News East News