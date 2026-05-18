Nie tylko Lewandowski żegna się z klubem. Francuz także na ustach Hiszpanów

Maciej Brzeziński

Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz na Camp Nou jako piłkarz Barcelony. Nic dziwnego, że prawie cały piłkarski świat mówi tylko o tym, co wydarzyło się w niedzielny wieczór. Hiszpańskie dzienniki także odnotowały to wzruszające wydarzenie. Jedna okładka rzuca się szczególnie w oczy.

Lewandowski na okładkach hiszpańskich mediów. Ale nie wszystkich

Robert Lewandowski dołączył do Barcelony latem 2022 roku. Polski napastnik przez cztery lata wywalczył m.in. trzy tytuły mistrza Hiszpanii, a dla wielu kibiców stał się legendą klubu. Tym bardziej, że został piłkarzem "Dumy Katalonii" w trudnym momencie.

W sobotę 37-latek ogłosił, że po sezonie rozstaje się z klubem, a w niedzielny wieczór rozegrał ostatni mecz na Camp Nou. W wygranym starciu z Realem Betis (3:1) spędził na boisku 85. minut. Z kolei po końcowym gwizdku doszło do wielu wzruszających momentów.

Hiszpańskie media o pożegnaniu Lewandowskiego

Pożegnanie Lewandowskiego z Barceloną jest jednym z najważniejszych tematów w hiszpańskich mediach. W związku z tym Polak znalazł się na okładkach wielu z nich. Szczególnie w oczy rzuca się ta wydana przez "Sport".

Legenda. Lewandowski
brzmi tytuł.

"Barcelona żegna polskiego gwiazdora. Robert został przyjęty owacjami i wzruszył się podczas pożegnania" - pisze kataloński dziennik, który także cytuje słowa 37-latka skierowane do kibiców. - Kto raz zostanie cule, ten pozostanie nim na zawsze - dodano.

Polski napastnik znalazł się także na okładce "Mundo Deportivo". - "Zostawił ślad po sobie" - brzmi tytuł. - "Lewandowski wzruszająco pożegnał się z Camp Nou" - można przeczytać dalej.

W Madrycie piszą głównie o Francuzie

Nieco inaczej wyglądają okładki dzienników "Marca" i "As". To pierwsze wydawnictwo bardziej skupiło się na pożegnaniu Antoine'a Griezmanna z Atletico Madryt.

Z kolei "As" zbiorczo napisał o pożegnaniach, które miały miejsce w niedzielę. - "Dziękujemy za wszystko" - czytamy. Najmocniej wyeksponowane jest rozstanie Griezmanna z Atletico. Dziennik zaznaczył też, że z dotychczasowymi klubami rozstają się także Ernesto Valverde, Oscar Trejo, Aritz Elustondo, Inigo Lekue i Lewandowski.

Piłkarz w koszulce FC Barcelony, unoszący ręce nad głową i klaszczący, otoczony kibicami na stadionie.
Robert Lewandowski pożegnał się na Camp Nou z kibicami FC BarcelonaMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP
Piłkarz w granatowo-bordowym stroju z numerem 9 na plecach schodzi po murawie z opuszczoną głową podczas meczu, w tle tłum kibiców i flagi klubowe.
Robert Lewandowski pożegnał się z Camp NouMARTA PEREZPAP
